شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : مجزرة مروعة للجيش السعودي على الحد الجنوبي .. وإعلان عسكري رسمي قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية مقتل 3 من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "الرقيب ناصر بن غالب خليل الحدري، وجندي أول يحي بن علي محمد محنشي، والجندي عبدالله بن مزيد القيسي، من منسوبي القوات المسلحة، استشهدوا أثناء أداء مهامهم في الدفاع عن دينهم ووطنهم بالحد الجنوبي بمنطقة جازان".

قد يهمك ايضاً:

ظهور نادر لمهدد عرش تميم .. شقيق أمير قطر الشيخ القوي ”القعقاع بن حمد” (فيديو مؤثر)

وداعًأ لتضخم الأرداف ومرحبًأ بالخصر النحيل والقوام الممشوق .. مشروب بسيط يعطيك رشاقة ساحرة ويقضي على انتفاخ المناطق الحساسة

ورد الآن.. مجزرة مروعة للجيش السعودي على الحد الجنوبي .. وإعلان عسكري رسمي قبل قليل



شاهد ضاحي خلفان يشتم السعودية ثم يحذف التغريدة .. وتعليق ناري من مذيع الجزيرة جمال ريان



مشروب بسيط يتناوله كل الناس.. إذا تناولته ومعدتك فارغة فقد يدمر صحتك



Advertisements

كذبت عليه زوجته أنها مصابة بالسرطان.. فقرر ذات ليلة مراقبتها، فاكتشف أن لها 9 أزواج!.. وحين انكشف أمرها كانت الصدمة!

صديقة العمر خانتها ووجدتها في ”وضع مشين”.. والكاميرا تفضحها! (شاهد)

شاهدت زوجها يضاجع امرأة أخرى.. فاستعانت بعشيقها السابق للانتقام.. والنتيجة صادمة للجميع!

ظهور صادم لـ فنانة خليجية مشهورة بعد تعرضها لحادث مروري ودخولها المستشفي.. لن تصدق كيف أصبحت؟ (فيديو)

”خطأ طبي” يتسبب بمأساة تهز السعودية .. والرعب يجتاح المواطنين (فيديو)

وأشارت إلى تقديم محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لذوي الجنود الثلاثة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين، وجميع من قتلوا بالحد الجنوبي، بحسب ما أحصته وكالة "الأناضول" نقلاً عن وكالة "واس" السعودية، منذ بداية ديسمبر الجاري إلى 10 قتلى.

وقتل رقيب مصطفى بن أحمد آل مكثر، والجندي محمد بن عامر محمد البناوي (12 ديسمبر)، والرقيب فالح بن علي الحربي أحد منسوبي القوات البرية (11 ديسمبر)، وعبد الله سعد الشهراني (9 ديسمبر)، والرقيب أحمد بن يحي سليمان الغزواني، إبراهيم مجرشي (8 ديسمبر) والجندي سلطان بن عيسى شبلي (7 ديسمبر)

وتعتاد السعودية ألا تعلن عن تفاصيل تلك الوقائع، ولا يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.