وداعًا لتضخم الأرداف ومرحبًا بالخصر النحيل والقوام الممشوق .. مشروب بسيط يعطيك رشاقة ساحرة ويقضي على انتفاخ المناطق الحساسة

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عدن - ياسمين التهامي - يُعاني الكثير من الناس من مشكلة زيادة الوزن، وخاصة في منطقة الأرداف، الأمر الذي يسبب الإحراج، فيسعون إلى استخدام كافة الطرق للتخلص منها دون معرفة مدى مناسبة هذه الطرق لهم، لذا يُنصح باللجوء إلى المشروبات المفيدة، للتخلص من الأرداف، وسنعرفكم في هذا المقال على بعضٍ من هذه المشروبات، إضافة إلى أسباب تضخم الأرداف.

مشروبات لتنحيل المؤخرة:

الزنجبيل والنعناع المكونات: ملعقتان كبيرتان من كلّ من: مطحون الزنجبيل، وإكليل الجبل المجفف، والنعناع المجفف، والشاي الأخضر. لتر من الماء.

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وداعًأ لتضخم الأرداف ومرحبًأ بالخصر النحيل والقوام الممشوق .. مشروب بسيط يعطيك رشاقة ساحرة ويقضي على انتفاخ المناطق الحساسة

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الطريقة التحضير: نغلي كلاً من إكليل الجبل، والشاي الأخضر، والزنجبيل، والنعناع، والماء في وعاء كبير، ثمّ نتركه على النار حتى درجة الغليان لمدة خمس دقائق ، ثمّ نصفيه، ونشرب ثلاثة أكواب في اليوم قبل تناول الوجبات الرئيسية بنصف ساعة.

القرفة والكمون

المكوّنات: نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون. ربع ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة. كوب من الماء الساخن. نصف ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

حبة من الليمون.

طريقة التحضير: ننقع الزنجبيل، والكمون، وشرائح الليمون، والقرفة في كوب من الماء الساخن، ثمّ نتركه لمدة عشر دقائق، ثمّ نشرب المزيج قبل تناول الوجبات بنصف ساعة.

ملاحظة: ينصح خبراء التغذية بشرب هذه الوصفة لأنها تقوي مناعة الجسم، وتقلل الشهية، كما تحافظ على المفاصل من التعرض للالتهابات. البقدونس والقرفة المكونات: حزمة من البقدونس.

عود من الكرفس. حبتان من الإجاص. بضع أوراق من النعناع. حبتان من التفاح الأخضر. أربع أوراق من الخس. ملعقة كبيرة من العسل. حبة من الليمون. ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير: نخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ثمّ نضعه في وعاء على النار، ونتركه حتى درجة الغليان، ثمّ نشرب كوباً من هذا المزيج بعد أن يبرد.

الليمون والشمر

المكونات: كوب من الماء المغلي. عصير حبة من الليمون. ملعقة من الشمر. ملعقة من الكركم. فص من الثوم.

طريقة التحضير: نضع كلاً من الكركم، والثوم، وعصير الليمون، والشمر في الماء المغلي، ثمّ نتركه لمدة عشر دقائق ، ثمّ نصفيه، ثمّ نشرب كوباً منه في الصباح الباكر.

أسباب تضخم الأرداف تزايد معدلات هرمون الأنوثة يؤدي زيادة معدل الهرمونات الأنثوية عن مستوها الطبيعي إلى تراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم، وخاصةً في منطقة الأرداف، وتزيد نسبة هذه الهرمونات بسبب عدة أسباب منها مرحلة البلوغ، والحمل، وتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأمر الذي يؤدي إلى تضخم الأدراف، وزيادة حجمها.

العادات الغذائية السيئة و نمط الحياة تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، والدهون يؤدي إلى تراكم الدهون في المناطق السفلية وخاصةً في المؤخرة، والأرداف.

كثرة الجلوس يؤدي الجلوس المستمر لفترات طويلة إلى إفراز نسبة 50 % من الدهون مما يزيد حجم الأرداف، والمؤخرة.