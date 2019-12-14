منها صحيفة سوابق.. تعرف على شروط البلدية للحصول على رخصة إيقاف المركبات

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية مجموعةً من الاشتراطات لعمل الشركات والمؤسسات المُرخص لها بتقديم خدمة إيقاف المركبات للمنشآت التجارية في المواقع المخصصة لها.

وألزمت الوزارة مقدمي الخدمة بضرورة توفر عدة شروط في مقدمتها إنشاء منصة تحكم “كاونتر” لتنظيم خدمة إيقاف المركبات في الموقع المخصص، وتوحيد زي الموظفين وعليه شعار المنشأة، ووضع بطاقة تعريفية تحمل صورة راكن المركبة”.

كما تضمنت الشروط ” تخصيص نقطة استلام وتسليم للمركبات في حدود الملكية. وأن يكون بحوزة “راكن” السيارة صحيفة سوابق من الجهات المختصة ورخصة قيادة سارية المفعول، إلى جانب تركيب مقدم الخدمة كاميرات أمنية ملونة وحديثة وتقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشأة التجارية، مع توقيع إقرار بتحمل كامل المسؤولية على أي ضرر أو سرقة يلحق بمركبات متلقي الخدمة.”