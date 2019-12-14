بالصور: سفراء تركيا والمكسيك وفنلندا لدى المملكة يزورون مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

علّق سفراء بعض الدول لدى المملكة على فعالیات النسخة الثانیة من مھرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وذلك خلال جولات لهم بأركان المهرجان في الرياض.

وأبدى السفير التركي لدى المملكة أردوغان كوك، إعجابه عند زيارته للمهرجان؛ حيث أطلع السفير والوفد المرافق له على مجريات شوط الملواح 400 متر للدوليين.

فيما عبّر السفير المكسيكي لدى المملكة أنيبال توليدو، عن سعادته وانبهاره بما شاهده من تنظيم متقن في المهرجان.

بدوره تجول سفير فنلندا لدى المملكة آنتي روتوفيوري برفقة زوجته في أركان المهرجان، مشيداً بكل فعالياته.

وانطلقت مطلع الشهر الجاري فعالیات النسخة الثانیة من مھرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملھم شمال العاصمة الرياض والتي تتواصل حتى 16 ديسمبر.