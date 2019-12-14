الراصد الحربي: منخفض قطبي يصل السعودية خلال ساعات واحتمالات بتساقط ثلوج

توقَّع الراصد الجوي عضو مركز الفلك الدولي، سامي عبيد عبدالله الحربي، منخفضًا جويًا من أصل قطبي، يشمل المملكة ودول المنطقة، خلال الساعات القادمة، مع وجود احتمالية لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك.

وقال الراصد الحربي في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: إنَّ المنخفض القطبي يصل السعودية من ليل اليوم السبت إلى يوم الأربعاء القادم، وتتأثر به منطقتا الحدود الشمالية والجوف.

وأضاف أنَّ تأثير المنخفض يطال مناطق تبوك والشرقية والرياض وجازان ومرتفعات جنوب السعودية، وكذلك من الطائف إلى جازان وجنوب شرق المدينة (مهد الذهب).

وأشار الراصد الحربي إلى أنَّ المنطقة الشرقية ستكون الأكثر غزارة بالمطر.

Advertisements

وذكر أنَّ تساقط الثلوج وارد على مرتفعات تبوك وجنوب الأردن ومرتفعات سيناء بمصر ومرتفعات لبنان. كما يصاحب ذلك اندفاع كتلة باردة تؤدِّي إلى انخفاض في درجات الحرارة.

ولفت الراصد الجوي، إلى أن صور الأقمار الصناعية توضِّح أن المنخفض الجوي يتواجد حاليًا في البحر الأبيض المتوسط مقابل دولة ليبيا، ويتجه نحو مصر، ثم الأردن وشمال السعودية.

وتابع قائلًا: إنه يؤثر بالأمطار على: شمال شرق ليبيا اليوم السبت، وكذلك سواحل شمال مصر وصولًا إلى القاهرة يومي السبت والأحد، وجنوب الأردن وفلسطين غدًا الأحد، والعراق عدا شماله يومي الأحد والاثنين والأكثر غزارة جهة البصرة، والكويت ليل الأحد ويوم الاثنين والأكثر غزارة شمال الكويت، والبحرين من الأحد وحتى يوم الأربعاء من الأسبوع الحالي.