يوم ترفيهي لأطفال جمعية «إنسان» بوادي الدواسر

نظَّمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، برنامجًا ترفيهيًا لأطفال فرع جمعية (إنسان) بالمحافظة.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة، غانم بن عبدالله آل غانم، أنَّ الفعالية الترفيهية جاءت ضمن الفعاليات التي نفَّذها تعليم الدواسر بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك على هامش برنامج التأهيل الكشفي الذي تستضيفه الإدارة.

وأضاف آل غانم، أنَّ الفعالية تضمنت فقرات ترفيهية وألعابًا كشفية مُسلية وهدايا مقدمة من النشاط الكشفي.

وأشار إلى أنَّ الاهتمام بتلك الفئة يأتي ضمن أولويات النشاط الكشفي، بالمشاركة المجتمعية ومنها عدة مبادرات تستهدف أبناء جمعية (إنسان) ومن أهمها مبادرة «فرحة نجاح»، بالإضافة إلى تعزيز خلق روح التكافل والمودة بين أبناء المجتمع.