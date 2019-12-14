الحج والعمرة: إصدار 2 مليون تأشيرة عمرة منذ أول محرم

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إصدار أكثر من مليوني تأشيرة عمرة، شملت أكثر من 1.5مليون معتمر (وصلوا إلى المملكة لأداء مناسك)، منذ بداية العام الهجري 1441هـ.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إنفوجرافًا لمؤشر العمرة، بينت خلاله أنَّ عدد التأشيرات خلال الفترة من 1 محرم 1441هـ وحتى 15 ربيع الثاني 1441هـ، بلغ (2.031.751) تأشيرة.

وذكر أنَّ عدد المعتمرين القادمين للمملكة خلال نفس الفترة بلغ (1.566.754) معتمرًا، وعدد المعتمرين المغادرين بلغ (1.221.304) معتمرًا.

وأضافت وزارة الحج والعمرة أنَّ عدد المعتمرين القادمين عبر المنافذ الجوية بلغ (1.501.673) والمنافذ البرية بلغ (65.063) والمنافذ البحرية بلغ (18) ألف معتمر.

وتصدَّرت باكستان قائمة الدول الأعلى قدومًا لأداء العمرة بعدد (411.140) ثم إندونيسيا (368.193) والهند (221.956) وماليزيا (97.709) وتركيا (65.083) ومصر (63.962) وبنجلاديش (47.962) والجزائر (45.950) والإمارات (29.544) والأردن (23.926).