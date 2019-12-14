تشييع جنازة «راجح الحارثي» في مكة بعد وصوله من مصر

شيَّعت عائلة الشاب «راجح الحارثي» -الذي قُتل خلال زيارته لمصر في وقت سابق الشهر الجاري- جثمانه فجر اليوم السبت، إلى مثواه الأخير في مكة المكرمة، بعد وصول جثمانه إلى مطار جدة.

وأدت عائلة الحارثي صلاة الميت على جثمانه في المسجد الحرام.

والثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، عثرت الجهات الأمنية على جثة راجح مقتولًا بعدة طعنات، في منطقة النزهة بالعاصمة المصرية القاهرة، خلال زيارته لمصر، حسبما نقلت وسائل إعلام عن السفارة السعودية في القاهرة، التي أشارت إلى الجريمة تمّت بدافع السرقة وجرى ضبط مرتكبيها.

وأكدت السفارة في بيان، أمس الجمعة، أنها تواصلت -منذ اليوم الأول للحادث- مع أسرة القتيل، وأطلعتهم على كل الإجراءات.