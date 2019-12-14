السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى المدينة المنورة



المدينة المنورة 17 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 14 ديسمبر 2019م واس

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان للمدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال دولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

// انتهى//

13:54ت م

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