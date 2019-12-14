السعودية اليوم / درس في التوحيد بتعاوني الطائف



الطائف 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف غداً درساً في التوحيد بعنوان " كيف نحقق التوحيد في نفوسنا "، في مسجد المتقين عقب صلاة العشاء.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مناشط المكتب الدعوية والتوعوية والدينية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري للعام الحالي.

// انتهى //

13:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.