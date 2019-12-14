السعودية | الرياض.. الإطاحة بمواطن مقتحم المنازل وسارق المجوهرات والتحف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:34 مساءً, 14 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطِن / في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت باقتحام المنازل والسرقة منها ، وتم بحوزته ضبط صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية إضافةً إلى معدات وأقنعه، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

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