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نشاط عجيب لعالم فيزياء سبعيني بجامعة أمريكية .. شاهد الفيديو
متابعات الخليج 365 - متابعة
نشرت إحدى الطالبات في جامعة أمريكية فيديو لأستاذ الفيزياء لديهم والذي يبدو في السبعينات من عمره وهو يعمل بكل حماس لتعليمهم.
وشمل الفيديو عدداً من التجارب الخطيرة التي قام بها الأستاذ الجامعي في هذا العمر لتعليم طلابه دون أن يبالي بأي نوع من أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها.
وقد لقي الفيديو تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على مئات المشاهدات في الدقائق الأولى من نشره وحقق رواجاً كبيراً.
وقد أبدت الطالبة التي نشرت الفيديو إعجابها الشديد بأستاذها وبحماسه غير المتوقع في هذا العمر، وأكدت أنه يفعل هذا الأمر من أجل طلابه ومن أجل أن يدفعهم للتعلم.
وتؤكد الطالبة من خلال نشرها لهذا الفيديو أن قيمة العمل تتحدد في رغبة الفرد وإصراره، وأن الأمر لا يرتبط مطلقاً بالعمر، فمهما كان عمرك يمكنك أن تعمل وأن تصل للحد المطلوب تنفيذه من المهام المطلوبة منك إذا أردت ذلك، وأنه إذا كان هناك أستاذ في عمر السبعين يعمل بكل هذا الكد فما حجة الشباب في التكاسل عن العمل.
ويشرح الفيديو العديد من التجارب الفيزيائية المميزة والمفاجئة في طريقة تنفيذها بالنسبة للطلاب.
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