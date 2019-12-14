شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 2942 وظيفة شاغرة للجنسين.. وبدء التقديم غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت وزارة الصحة توفر 2942 وظيفة «صيدلي» و«أخصائي غير طبيب» (رجال ونساء) للسعوديين، داعية الراغبين بالتقدم على الوظائف إلى التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد (الأحد) 2019/12/15 ولمدة 15 يوماً، وذلك عبر الرابط التالي:
https://s.moh.gov.sa/jobs.
وأوضحت وزارة الصحة أن التخصصات هي: تغذية علاجية، تروية قلب، سمعيات، قبالة، أجهزة طبية، تصوير طيقي، صحة فم وأسنان، مختبر، إسعاف وطوارئ، تعقيم، صحة عامة، مساعد طبيب أسنان، أشعة، تغذية علاجية، علاج تنفسي، معالجة نطق، أطراف صناعية، تغذية، علاج جبائر، معلومات صحية (سجلات طبية)، علاج وظيفي (حرفي)، تخطيط قلب/تقنية قلب، علاج نووي، صيدلة، تثقيف صحي، تقنية كلى، عمليات، تأهيل حرفي، تخدير، جودة صحية، فيزياء طبية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.