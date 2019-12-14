محمد بن مسعود - الدمام - لـ "الرجال والنساء" وللسعوديين فقط .. والتقديم إلكترونياً من الغد طرحت وزارة الصحة 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" لـ "الرجال والنساء" للسعوديين فقط. وقالت الوزارة: مَن يرغب في التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد الأحد 2019/12/15 لمدة "15" يوماً، عبر الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/jobs. وزارة الصحة وظائف 14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 12:20 PM Advertisements لـ "الرجال والنساء" وللسعوديين فقط .. والتقديم إلكترونياً من الغد "الصحة" تطرح 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" "الصحة" تطرح 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" طرحت وزارة الصحة 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" لـ "الرجال والنساء" للسعوديين فقط. وقالت الوزارة: مَن يرغب في التقدم على تلك الوظائف، فعليه التسجيل في منصة التوظيف ابتداءً من غد الأحد 2019/12/15 لمدة "15" يوماً، عبر الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/jobs. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تطرح 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تطرح 2942 وظيفة "صيدلي وأخصائي غير طبيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.