- 1/3
- 2/3
- 3/3
في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر 1974 الموافق 30 / 11 / 1394 افتتحت وزارة الإعلام الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.
وأفادت دارة الملك عبدالعزيز، بأن وزارة الإعلام قامت في الرابع عشر من ديسمبر في عام 1974، بافتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة لبث واستقبال البرامج التلفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي والعكس.
ولفتت الدارة، في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن أول بث مباشر كان بين المملكة وشقيقتها الأردن.
الاتصال التلفزيوني المباشر جدة وزارة الإعلام
مثل هذا اليوم من 45 عاماً .. افتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر من جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-14
في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر 1974 الموافق 30 / 11 / 1394 افتتحت وزارة الإعلام الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.
وأفادت دارة الملك عبدالعزيز، بأن وزارة الإعلام قامت في الرابع عشر من ديسمبر في عام 1974، بافتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة لبث واستقبال البرامج التلفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي والعكس.
ولفتت الدارة، في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن أول بث مباشر كان بين المملكة وشقيقتها الأردن.
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
11:59 AM
عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية .. البث الأول كان مع الأردن
في مثل هذا اليوم الرابع عشر من ديسمبر 1974 الموافق 30 / 11 / 1394 افتتحت وزارة الإعلام الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة.
وأفادت دارة الملك عبدالعزيز، بأن وزارة الإعلام قامت في الرابع عشر من ديسمبر في عام 1974، بافتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر عبر المحطة الأرضية للأقمار الصناعية في جدة لبث واستقبال البرامج التلفزيونية من المملكة إلى العالم الخارجي والعكس.
ولفتت الدارة، في تغريدة لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن أول بث مباشر كان بين المملكة وشقيقتها الأردن.
، مثل هذا اليوم من 45 عاماً .. افتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر من جدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مثل هذا اليوم من 45 عاماً .. افتتاح الاتصال التلفزيوني المباشر من جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.