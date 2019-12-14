شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة النطق بالحكم على «البشير» بتهمة الفساد والان نبدء بالتفاصيل
وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
وبعد الإطاحة به في 11 أبريل، عثر بحوزة البشير على مبالغ ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني.
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