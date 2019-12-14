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2019-12-14 معلومة خاطئة عن الشاي والقهوة ليس لها علاقة بالتخدير متابعات الخليج 365 - الرياض نفى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما يتم تداوله بشأن علاقة الشاي والقهوة بصعوبة التخدير أثناء إجراء العمليات الجراحية. Advertisements وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “معلومة خاطئة: كثرة شرب الشاهي والقهوة تصعب التخدير العام قبل العملية”. وأضاف خالد النمر “الصحيح: هناك فروق جينية بين البشر في سرعة الاستجابة للمخدر”. شارك الخبر







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