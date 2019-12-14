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معلومة خاطئة عن الشاي والقهوة

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2019-12-14

معلومة خاطئة عن الشاي والقهوة

ليس لها علاقة بالتخدير

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ما يتم تداوله بشأن علاقة الشاي والقهوة بصعوبة التخدير أثناء إجراء العمليات  الجراحية.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “معلومة خاطئة: كثرة شرب الشاهي والقهوة تصعب التخدير العام قبل العملية”.

وأضاف خالد النمر “الصحيح: هناك فروق جينية بين البشر في سرعة الاستجابة للمخدر”.

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