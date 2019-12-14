وصول البشير إلى قاعة المحكمة لحضور جلسة النطق بالحكم

2019-12-14

متابعات الخليج 365 - متابعة



وصل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى قاعة المحكمة في الخرطوم لحضور جلسة النطق بالحكم عليه.

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وتشهد المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية الفساد المرفوعة ضده.

وبدأت محاكمة البشير، في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز في عهده آلاف السجناء السياسيين.

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