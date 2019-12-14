شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام في الخرج.. والتقديم إلكترونياً غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (السيح)

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً (الأحد)، استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة «أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ» في عدد من التخصّصات في كليات الجامعة بمقرها الرئيسي بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية على موقع الجامعة.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف إلى التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيرةً إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى يوم السبت 1441/4/24.