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قٌتل وجُرح 38 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قياديان، في كمين للجيش اليمني غرب محافظة الضالع- جنوبي البلاد.
وقال مصدر عسكري، إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من ميليشيا الحوثي في أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتَي الجب، وبتار، الواقعتين في غرب المحافظة.
وأضاف المصدر -بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع- أن قوات الجيش باغتت عناصر الميليشيا الحوثي بهجومٍ أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم اثنان من القيادات الميدانية.
كما أسفر الكمين عن جرح 21 حوثياً، فيما لاذ مَن نجا منهم بالفرار باتجاه منطقة حبيل السماعي.
الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الضالع
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 11:50 AM
فشل تسللهم بالجب وبتار فيما لاذ مَن نجا منهم بالفرار اتجاه منطقة حبيل السماعياستدراج ثم مباغتة .. كمين للجيش اليمني يقتل ويصيب 38 حوثياً بينهم قياديان
قٌتل وجُرح 38 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قياديان، في كمين للجيش اليمني غرب محافظة الضالع- جنوبي البلاد.
وقال مصدر عسكري، إن قوة من الجيش استدرجت مجموعة من ميليشيا الحوثي في أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتَي الجب، وبتار، الواقعتين في غرب المحافظة.
وأضاف المصدر -بحسب موقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع- أن قوات الجيش باغتت عناصر الميليشيا الحوثي بهجومٍ أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم اثنان من القيادات الميدانية.
كما أسفر الكمين عن جرح 21 حوثياً، فيما لاذ مَن نجا منهم بالفرار باتجاه منطقة حبيل السماعي.
، استدراج ثم مباغتة .. كمين للجيش اليمني يقتل ويصيب 38 حوثياً بينهم قياديان ،
المصدر : الخليج 365
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