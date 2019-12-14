محمد بن مسعود - الدمام - تمّ تسليمه والمضبوطات إلى جهات الاختصاص نجحت حملة أمنية مشتركة في الأفلاج في ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور "العرق". وكانت حملة أمنية مشتركة من "قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج والبحث الجنائي بشرطة الأفلاج والمرور وأمن طرق بالمحافظة" قد ضبطت مواطناً في العقد الرابع من عمره متهماً بترويج الخمور وبحوزته 37 قارورة "عرق". وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة. الأفلاج 14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 11:33 AM Advertisements تمّ تسليمه والمضبوطات إلى جهات الاختصاص الأفلاج .. ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور الأفلاج .. ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور نجحت حملة أمنية مشتركة في الأفلاج في ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور "العرق". وكانت حملة أمنية مشتركة من "قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج والبحث الجنائي بشرطة الأفلاج والمرور وأمن طرق بالمحافظة" قد ضبطت مواطناً في العقد الرابع من عمره متهماً بترويج الخمور وبحوزته 37 قارورة "عرق". وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتسليم المواطن والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة. الكلمات المفتاحية ، الأفلاج .. ضبط أربعيني بحوزته 37 قارورة من الخمور ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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