شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوجه ديوان المحاسبة لـ استرجاع 66.9 مليار ريال لخزانة الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجهت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، الديوان العام للمحاسبة بسرعة استرجاع نحو 66,9 مليار ريال لخزانة الدولة.
وجاء تراكم هذه المبالغ نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها في تفعيل إجراءات تحصيلها.
ومن جانبها، أوضحت لجنة حقوق الإنسان أن هذا المبلغ كبير ويتطلب جهدًا أكبر من الديوان؛ للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه.
يُذكر أن هذه المبالغ يُطالب الديوان بـها خلال السنة، ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يوجه ديوان المحاسبة لـ استرجاع 66.9 مليار ريال لخزانة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.