أول تعليق إماراتي بشأن المنتجات “المغشوشة” في الأسواق السعودية

انتشر بصورة كبيرة هاشتاغ “قاطعوا المنتجات الإماراتية”، بشأن مزاعم حول انتشار منتجات إماراتية مغشوشة في أسواق السعودية.

استهداف العلاقة بين السعودية والإمارات

ووصف بعض المغردين والإعلاميين السعوديين والإماراتيين أن ذلك “الهاشتاغ” “مغرض” يستهدف تدمير العلاقة بين السعودية والإماراتية، فيما ذهب البعض إلى أنه يأتي ضمن الحملة المنظمة التي تستهدف الإمارات وسبق وتحدث عنها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش. وعلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” على تلك التقارير بقولها: “جميع المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يتم تصنيعها أو استيرادها، مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة، وتخضع لنظام تأكيد الجودة الشامل، المعمول به في الدولة، والذي يضمن مطابقة المنتج للمواصفات، ويلبي حقوق المستهلك”. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن ضوابط التدقيق والرقابة على التصنيع في الإمارات، تتضمن المنتجات المصنعة كذلك لأغراض التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الأجنبية، مشيرة إلى أن بعض المنتجات قد تخضع إلى أنظمة ومواصفات ومعايير وإجراءات الدول المستوردة، ووفق المواصفات القياسية المتبعة.

علامات تجارية عالمية كبرى

وأكدت “مواصفات” بصورة قاطعة أن “خطوط الإنتاج التابعة لبعض المصانع في الإمارات، هي مصانع وخطوط إنتاج تابعة لعلامات تجارية عالمية كبرى، وتجري عمليات الإنتاج والتصنيع فيها وفق الضوابط والمعايير والمواصفات القياسية، ويتم الإشراف عليها والترخيص لها بممارسة النشاط، في ضوء ضوابط واضحة وتدقيق في سلسلة الإنتاج كاملة.” ​وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت وتتابع باهتمام كبير ما أثير أخيراً عن وجود إدعاءات من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول بعض المنتجات، وتهيب بالجمهور الكريم تحري الدقة قبل ترويج معلومات حول المنتجات، وتنصح السادة المستهلكين بالتفاعل مع جهات الرقابة والضبط عبر القنوات الرسمية للتحقق من الشكاوى.