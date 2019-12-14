انتحار مواطنة شنقاً في مستشفى الصحة النفسية بجازان

باشرت الأجهزة الأمنية المختصة حادثة انتحار مواطنة في العقد الثالث من العمر، بمستشفى الصحة النفسية بمنطقة جازان يوم أمس. وكشفت مصادر أن حالة المواطنة التي أقدمت على الانتحار داخل المستشفى، شنقت نفسها وعثر عليها متوفاة، وباشرت الجهات المعنية تحقيقاتها.
وننتظر تصريح صحة جازان حول الواقعة وتفاصيلها، وكيف حدثت دون تدخل منسوبي المستشفى بحسب سبق.
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