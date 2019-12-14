طقس الغد .. توقعات باستمرار هطول الأمطار على الرياض و6 مناطق أخرى

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غداً السبت. وتوقعت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض وجازان وعسير والباحة، وأجزاء من كلٍّ من نجران والقصيم.

كما توقعت “الأرصاد” تكَوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق المملكة. وقد تصل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً إلى (33 درجة) في جازان، وأدنى درجة حرارة (5) في سكاكا.