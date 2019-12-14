وضع المترجم الفوري على مساعد جوجل قادم لمستخدمي أندرويد و iOS

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طرحت جوجل ميزة المترجم الفوري على مساعدها الذكي مع بداية هذا العام لكن على المساعدات المنزلية من شاشات ذكية وسماعات مكبرة، لتوفر للمستخدمين منذ حينها إمكانية ترجمة الكلام والجمل بشكل فوري بالاعتماد على خدمة الترجمة التي تقدمها الشركة. لكن الآن يبدو أن الميزة توسعت لتصل المزيد من المستخدمين حول العالم لمساعدتهم في مختلف النشاطات.

ستكون الميزة الجديدة متاحة على الهواتف والأجهزة الذكية التي تدعم نظامي تشغيل أندرويد و iOS للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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ويمكن تشغيل الميزة بكل سهولة من خلال طلبها من مساعد جوجل عبر أوامر مثل “مرحبًا جوجل، ساعدني بالحديث بالفرنسية” أو “مرحبًا جوجل، أريدك أن تكون مترجمي من الإيطالية”، بعدها سيقوم المساعد بالاستماع للمحادثة وترجمتها على شكل نص في التطبيق، كما سيوفر المساعد بعض الردود الذكية خلال المحادثات للمساعدة في تسريع عملية الرد.

سيتمكن المساعد أيضًا من تصوير النصوص مثل اللافتات باستخدام عدسة جوجل ومن ثم التعرف عليها وترجمتها نصيًا أو قراءتها صوتيًا.

هذه الميزة ستكون مساعدة للمستخدمين المتنقلين من مكان لمكان أو للسياح..، لأنها ستوفر عليهم الترجمة من لغات مختلفة دون صعوبة.

يُشار أن جوجل كانت قد أضافت ميزة ترجمة عناوين وأسماء الأماكن في خرائطها لتسهيل الوصول إليها من المسافرين حول العالم.

