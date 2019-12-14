مايكروسوفت تكشف عن شعار جديد للويندوز وأكثر من 100 تحديث لأيقونات تطبيقاتها

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كشفت شركة مايكروسوفت عن تغير وتحديث لأيقونات تطبيقاتها المختلفة حيث أنه منذ قرابة العام تقريباً وهي تخطط لتحديث شامل لأيقونات التطبيقات ونظام التشغيل وبدأت فعلا ذلك من حزمة الأوفيس التي شهدت تحديثاً عصرياً مع المحافظة على الهيئة الخارجية التي تميز كل تطبيق منها عن غيره وكذلك تمنع اللبس بينها.

والجديد في هذا الإطار أن مايكروسوفت أكمل المسيرة بإعادة تصميم أكثر من 100 أيقونة لكافة البرامج والتطبيقات التي تقع تحت كنف الشركة؛ عبر استخدام ألوان جديدة وإدراج أشكال عصرية ولمسات فنية راقية.

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حيث تسعى شركة عبر هذا التغيير إيفاد موجة تحديث للتصماميم مغايرة للسابقة وتبعث بعد جديد وعصري لعقل المستخدم؛ لكن في نفس الوقت تعني بالمحافظة على خصوصية كل تطبيق من حيث شكل الأيقونته والدلالة التي طالما عهدها المستخدم لأدوات الشركة المختلفة.



لذا سنرى أن التغير في الأيقونات لن يكون تغييراً كلياً بل لمسات فارقة شكلياً لكنها بذات الدلالة التي عهدنها حيث لا نحتاج لوصف للتعرف على البرنامج الذي نود استخدامه..، وربما ترى الشركة في هذا التغيير فرصة للقضاء على مشاكل أيقونات الضبظ وبعص التطبيقات التي ظهرت على نسخة ويندوز 10.

وعلى نفس السياق يبدو أن ويندوز 10X سيملك شعاراً جديداً مع تغيرات على مستوى الألوان المستخدمة وكيف عرض النافذة التي عهدناها مسطحة في كل من ويندوز 8 ويندوز 10، مع ميول لاستخدام درجات من اللون الرمادي إلى الأزرق في كل مربع من الشعار بتباين سيبدو واضحا بينها.

