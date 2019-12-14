جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي في محرك بحث الأخبار

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تعتزم جوجل استخدام المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتحسين خدمتها الاخبارية لاسيما في مجال عرض مقترحات البحث وترتيب النتائج.

والآن لو قمت بالبحث عن الأخبار حول موضوع معين، فإنه سيظهر لك معرض أخبار يمكن التنقل فيما بينه في أعلى صفحة نتائج البحث. وعندما يكون هناك عدة قصص ومواضيع مختلفة متعلقة بنفس الكلمة المفتاحية، فإنها سترتب حسب أهميتها وارتباطها بعبارة البحث وجودتها.

تهدف جوجل لتحسين جودة نتائج البحث بحيث يبدأ المستخدم من كلمة مفتاحية أو عبارة معينة، ليصل لاحقاً إلى فهم أعمق للموضوع قيد البحث.

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وسيكون هناك عبارة “Also in the news.” للتوسع وعرض المزيد من الأخبار المرتبطة بنفس البحث لكن من مصادر مختلفة أقل ارتباطاً بموضوع البحث.

تقوم تقنيات جوجل على تجميع وفهم معلومات أكثر حول الشخصيات ضمن الأخبار والمواقع الجغرافية والرسوم التوضيحية.

هناك الكثير من التعديلات التي تجريها جوجل وبعضها قد يكون طفيف وغير ملحوظ مباشرة، لكنه مؤشر في تجربة الاستخدام..، كل ذلك لتجعل جوجل محرك بحث أخبارها الوجهة الأولى لمعرفة ماذا يجري حول العالم.

هذه التحسينات ستطبق أولاً على المستخدمين من الولايات المتحدة ولدى البحث عن الأخبار باللغة الانكليزية، ولاحقاً ستعمم على المزيد من الدول واللغات ونأمل أن تصل للعربية يوماً ما.

