ضبط أكثر من 4 ملايين مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة

أسفرت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة، عن ضبط أكثر من 4.3 مليون مخالف على مستوى مناطق المملكة؛ منذ بدء الحملات في 26/2/ 1439 هـ، حتى الخميس.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، «أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 15 / 4 / 1441هـ؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

بلغ إجمالي المخالفين، الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كل مناطق المملكة (4330769) مخالفًا، منهم (3385861) مخالفًا لنظام الإقامة، و(664809) مخالفين لنظام العمل، و(280099) مخالفًا لنظام أمن الحدود، ووصل إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود داخل المملكة (78244) شخصًا، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2976) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود خارج المملكة.

ولفت بيان الداخلية، إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، بلغ (4725) شخصًا، كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1746) مواطنًا، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1705) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (41) سعوديًا.

وأضاف بيان الداخلية: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14871) وافدًا مخالفًا، منهم (13129) رجلًا، و(1742) امرأة، كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (598253) مخالفًا، وإحالة (546674) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (727783) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1089793) مخالفًا.