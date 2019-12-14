بالفيديو.. عودة التوأم العمودي بعد تشريفهما المملكة في مسابقة «يوسي ماس» العالمية

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، التوأم السعودي البطل عماد ومعاذ العمودي، بعد تمثيلهما المملكة في المسابقة العالمية لليوسي ماس بماليزيا، وخطفهما مراكز متقدمة من بين 4700 متسابق يمثلون 70 دولة.

واكتظت صالة القدوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لاستقبال التوأم البطل، الذي حصد مراكز متقدمة في المسابقة العالمية من بين ممثلي 70 دولة حول العالم، فيما نقلت سيارة فارهة عماد ومعاذ، اللذين لم يتجاوزا الـ14 عامًا، من المطار إلى منزلهما في مكة المكرمة.

وقال التوأم البطل: بعد إبلاغنا بموعد المسابقة العالمية لليوسي ماس بماليزيا، قررنا أن نكثف من التدريبات على المسائل الحسابية خلال الشهرين الماضيين، لكي نشرف وطننا.

وأضاف: آلية المسابقة تعتمد على حل 200 مسألة حسابية في 8 دقائق، ونحن نمتلك سرعة البديهة وقوة الملاحظة والتركيز ولله الحمد، كما كانت والدتنا سندًا بعد الله في الدعم والتحفيز في تحقيق المركزين الأول والثالث على العالم في هذه المسابقة. وفق ما نقلت «العربية» عن التوأم.

يُشار إلى أن «يوسي ماس»، هو برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال، مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية، التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره، وصمم هذا البرنامج لاستثمار السنوات الـ12 الأولى من حياة الأطفال.