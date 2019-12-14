سفير فنلندا يشيد بما رآه في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أشاد سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة آنتي روتوفيوري، بما رآه في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، وذلك في زيارة أجراها- أمس الجمعة- للمهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وتجوَّل السفير الفنلندي رفقة زوجته، في أركان المهرجان، واطلع على مقر سباق الملواح 400 متر، الذي يقطع فيه الصقر هذه المسافة بسرعة، ويتوج فيها أسرع الصقور.

وأبدى روتوفيوري، إعجابه بآلية رصد الزمن الذي قطعه الصقر، والرادارات والأجهزة المتقدمة المستخدمة لقياس المسافة، كما اطلع على الاستعدادات التي وضعها نادي الصقور السعودي لمسابقة المزاين، والمعايير السبعة الدقيقة التي وضعها النادي لاختيار أجمل صقر، مشيدًا بالمستوى المتطور الذي وصله المهرجان في نسخته الثانية، ليصبح المهرجان الأكبر من نوعه عالميًا.

يذكر أن مسابقة الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، تستمر حتى الإثنين المقبل، في حين تختتم مسابقة المزاين فعالياتها اليوم السبت.