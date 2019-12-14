بالصور.. تتويج 6 فائزين في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

توّج مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، ستة فائزين بمسابقة المزاين، التي شهدت- أمس الجمعة- إقامة شوطين لفئتي جير بيور (فرخ وقرناس)، في ملهم شمال مدينة الرياض؛ بحضور واسع للصقارين.

وشهد حفل مسابقة المزاين، استحواذ الصقار خالد ناصر الهاجري على المراكز الثلاثة الأولى في فئة جير بيور فرخ، لصقوره الثلاثة (حشيم، مرعب، تمام)، التي حققت النسب المئوية 92%، و85%، و75% على التوالي في معايير لجنة التحكيم.

وخلال الشوط الثاني لفئة الجير بيور قرناس، فاز بالمركز الأول الصقر (زندان)، للصقار سالم ناصر الهاجري، وحقَّق نسبة 92%، فيما حقَّق المركز الثاني الصقر (نيوم)، للصقار سلطان فهد الدامر، وحقَّق نسبة 81%، وحل ثالثًا الصقر (القايد)، للصقار ضحي علي المنصوري، وحقق نسبة 72%.

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وكان نادي الصقور السعودي، قد حدَّد سبعة معايير دقيقة لاختيار الفائزين بمسابقة المزاين، تضمَّنت الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الساق والكف (الهجارة)، اللون، الوسرة والحجم، بواقع درجات قدرها 100 درجة لترشيح الصقر، يحرز الصقر الحاصل على أعلى درجة منها المركز الأول في فئته.

وتبلغ جوائز مسابقة المزاين ثلاثة ملايين ريال؛ إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 200 ألف ريال، ومائة ألف للحاصل على المركز الثالث، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط من أشواط المزاين الخمسة.

الجدير بالذكر، أن المهرجان يشهد شوطًا أخيرًا ضمن مسابقة المزاين لفئة الحر قرناس، فيما تستمر فعاليات مسابقة الملواح 400 متر حتى الإثنين المقبل.