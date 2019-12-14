بالفيديو.. أصالة تُشعل سمرات موسم الرياض: «أول مرة بحياتي بغني بهذا الجوّ»

أشعلت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلها في ليالي سمرات موسم الرياض قبل أن يبدأ، عندما فاجأت جمهور الحاضرين قائلة: «أول مرة بحياتي بغني بهذا الجوّ ومبسوطة وفرحانة».
وأضافت المطربة أصالة، موجهة حديثها لجمهور الثمامة: «حاسة القمر كنّه طالع لنا حنا بسّ!!».
وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قد كشفت عن حفلات الثمامة بدعم من الهيئة العامة للترفيه، التي تُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي شهدت الرياض أولى حفلاتها يوم 6 ديسمبر.
وشارك في الحفل، كلٌ من الفنانين السعوديين محمد عبده وطلال سلامة في متنزه الثمامة البري، الواقع داخل نطاق محمية الملك خالد الملكية.
وأعلنت الهيئة العامة للترفيه، أن عدد زوار موسم الرياض تخطى حاجز 8 ملايين و400 ألف زائر منذ انطلاقته حتى نهاية الشهر الماضي، محققًا بذلك رقمًا قياسيًّا جديدًا بعد مرور شهر ونصف الشهر؛ حيث انطلقت فعاليات الموسم يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 وستستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م.
ويشهد الموسم نشاطًا ترفيهيًّا كبيرًا وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات، استهدفت مختلف شرائح المجتمع التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية؛ لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.
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