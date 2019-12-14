جمعية نقاء.. النظام يتيح رفع أسعار الدخان

أكدت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» أن نظام مكافحة التدخين أجاز رفع أسعار منتجات التبغ، ولذلك للحد من نشر منتجات التبغ.

وقالت الجمعية في ردها على تغريدة طالبت برفع الأسعار؛ حيث إن الأسعار في متناول أيادي الأطفال؛ ‏‎حيث أكدت أن رفع الأسعار يعود للجنة الوطنية؛ لمكافحة التبغ والنظام يتيح رفع الأسعار بين وقت وآخر.

هذا وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار أصدرت الأربعاء 14 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 11 ديسمبر 2019م بيانًا أكدتا فيه أنَّهما واستجابة لما وصلهما من ملاحظات وشكاوى حول تغيّر نكهة منتجات التبغ (السجائر)، استدعاء شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وجميع وكلائها وممثليها في المملكة العربية السعودية مطلع هذا الأسبوع بحضور الجهات المعنية، وطالبتا الشركات ووكلاؤها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد (العادي)، وقدمتا لهم الملاحظات والشكاوى كافة التي تم رصدها، وأفادت الشركات بعدم وجود أي متغيرات سوى تصميم الغلاف وفق الاشتراطات الجديدة التي نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والتي تطبّقها المملكة العربية السعودية ضمن الدول المُطبقة لهذه الاتفاقية.

وينص نظام مكافحة التدخين على أنه للحد من التدخين يجب «ألَّا يخفض سعره، وألَّا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا، مع عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته، ووضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرًا صحيًّا بمضار التدخين».