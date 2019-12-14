«التعليم» توضح 12 مهمة للمرشد الطلابي

أكدت وزارة التعليم أن المرشد الطلابي مسؤول عن توعية الطلاب بأهمية الانضباط وعدم الغياب، وتنظيم برامج التهيئة للاختبارات، وتحفيز الطلبة وبث روح المنافسة بينهم وزيادة دافعية التعليم لديهم.

جاء ذلك في إنفو جراف نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكدت خلاله أن المرشد الطلابي مسؤول أيضًا عن تنفيذ جلسات إرشاد جمعي للطلبة؛ لتكوين اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات، وتنفيذ جلسات إرشاد فردي حسب احتياجات الطلبة.

وتابعت الوازرة، أن دور المرشد الطلابي يتضمن أيضًا تفعيل استراتيجية التعزيز بشكل مكثف مع الحالات المتأخرة دراسيًّا؛ لرفع مستوى التحصيل الدراسي، فضلًا عن تمكين الطلبة من أدوات مساعدتهم لدخول الاختبارات بثقة يتجنبهم التوتر والقلق أثناء الاختبار.

واستكملت الوزارة، أن مهام المرشد الطلابي تشمل أيضًا المرور على لجان الاختبار، وتلمس احتياجات الطلبة النفسية، ومتابعة مستوى تقويم الطلبة طوال العام الدراسي، وتوعية الأسر بالطرق التربوية للتعامل مع الطلبة في مرحلة ما قبل الاختبارات.

واختتمت الوزارة: إن المرشد الطلابي مسؤول عن توعية المعلمين بأدوارهم في تهيئة الطلبة قبل الاختبارات، وتوظيف الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم قبل الاختبارات. دوات