

كاتماندو 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

قتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة، فيما أصيب ستة آخرون جراء انفجار قنبلة اليوم في قرية بجنوب شرقي نيبال.

وذكر نائب مدير الشرطة بمنطقة دانوشا أنشو كومار سينج في تصريح له أن قنبلة زرعت على مدخل منزل اليوم في ماهيندراناجار، فيما كانت الشرطة تحاول تفريق أشخاص تجمعوا خارج المبنى.

وأوضح سينج أن شخصين قتلا على الفور جراء انفجار القنبلة، بينما توفي مفتش الشرطة أثناء تلقي العلاج في مستشفى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. فيما لا تزال التحقيقات جارية.

// انتهى //

10:04ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل ثلاثة بينهم ضابط شرطة جراء انفجار في نيبال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.