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أسرة المواطن المقتول بالقاهرة تتمسك بالقصاص

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الرياض - علي القحطاني - أكد شقيق المواطن راجح الحارثي الذي قُتل في القاهرة، على عدم التنازل عن القصاص من الجناة.

وتسلمت أسرة الحارثي، الذي كان يعمل في الدفاع المدني بجدة، جثمانه، ومن المقرر دفنه اليوم السبت في مكة المكرمة.

يذكر أنه تم القبض على الشخصين المتورطين في قتل المواطن الحارثي بغرض سرقته، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ومحاكمتهما.

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