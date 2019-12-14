طريقة تعديل إقرار الزكاة وضريبة الدخل إلكترونيًّا

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قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: إنه دعمًا لبيئة الأعمال وتسهيلًا للمستثمرين ورواد الأعمال، يمكن تعديل إقرار الزكاة وضريبة الدخل إلكترونيًّا.
وأوضحت الزكاة والدخل، عبر حسابها بموقع تويتر، أن تعديل الإقرار يتم عبر عدة خطوات تتمثل أولًا في الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة، يتبعه اختيار الإقرار المراد تعديله، ثم تعديل واعتماد معلومات الإقرار المعدل، وأخيرًا سداد أو ترحيل الفروقات المالية.
ولفتت الزكاة والدخل إلى أن تعديل الإقرار لا يحتاج إلى مراجعة أو موافقة الهيئة أو إنشاء حالة فحص لإتمام التعديل، كما أنه لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات.
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