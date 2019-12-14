تعرف على العلاج الأفضل لـ”بحة الصوت”

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أشارت مجلة “الصيدليات الحديثة” الألمانية إلى أن بحة الصوت، التي تظهر كأحد الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، تستلزم عدم الهمس والإقلال عن الكلام والإكثار من تناول السوائل.
وأوضحت المجلة الألمانية إلى أن بحة الصوت تحدث بسبب تورم الأحبال الصوتية، التي لم تعد تهتز بسهولة، وبالتالي فإن الصوت يصدر بشكل أعمق، وأفضل علاج لمثل هذه الحالات هو عدم الكلام.
وأضافت أن الهمس يمكن أن يضر بالأحبال الصوتية، نظرا لأنها تكون مشدودة بصورة غير طبيعية وتتعرض للإجهاد بشدة، علاوة على أن النحنحة تضر بالأحبال الصوتية أيضا، ولذلك فإنه من الأفضل في مثل هذه الحالات السعال بطريقة صحيحة.
وتعمل السوائل على استعادة الأحبال الصوتية لوضعها الطبيعي ووظيفتها، ومن الأفضل تناول الشاي الدافئ أو تناول أقراص الاستحلاب، ولكن مع تجنب الأنواع المحتوية على المنثول والأوكالبتوس، نظرا لأن الزيوت العطرية تتسبب في جفاف الأغشية المخاطية.
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