مواطن يقتل آخر بالرصاص في أحد مراكز خميس مشيط .. والأمن يطيح بالجاني

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فتحت الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في منطقة عسير، تحقيقاً موسعاً في واقعة مقـتل مواطن في ظروف غامضة أمس (الجمعة) بأحد مراكز المحافظة. وتشير التفاصيل إلى أن مواطناً أقدم على قـتل آخر بعدما أطلق النار عليه في أحد مراكز المحافظة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد الواقعة مباشرة؛ تمهيداً للتحقيق معه والوقوف على ملابسات القضية.

