دخل النسر في معركة مع أخطبوط .. شاهد النهاية الغريبة

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كثيرًا ما شاهدنا لقطات لنسر أو صقر ينقض من السماء على فريسة على الأرض أو في المياه ويحملها نحو عشه، وقد تكون هذه الفريسة كبيرة الحجم نسبيًا، لكن ما حدث في مدينة فانكوفر الكندية كان العكس تمامًا.

فقد تدخل موظفون في مزرعة أسماك عندما حاول نسر أن يفترس أخطبوطًا كبيرًا، مما أدى إلى معركة بين الطائر الضخم والحيوان الرخوي العملاق.

وجاء تدخل الموظفين بعد سماع أصوات قادمة من المياه، حيث وجد الموظفون أخطبوط المحيط الهادئ العملاق، وقد تحول لونه إلى القرمزي، وهو يحكم أذرعه القوية حول النسر، الذي كان يطفو بلا حول ولا قوة على السطح، بحسب ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقال الموظف في شركة “ماوي ويست كندا” جون إيليت، لقناة كندا التلفزيونية الإخبارية: “لم نكن نعرف ما إذا كان يتعين علينا التدخل لأنه، كما تعلمون، إنها الطبيعة الأم.. ولكن بعد إدراك أن النسر قد يغرق، قرر الطاقم التدخل”.

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وحسب “سكاي نيوز عربية”، قام إيليت بمناورة مستخدمًا رمحًا لسحب الأخطبوط إلى القارب، وتمكن الطاقم من نقلهما على ظهر السفينة، وسحب الطائر عن قبضة الأخطبوط القوية، قبل إعادة الأخير إلى الماء،وتحول لونه إلى البني، بينما حلق النسر إلى الأعلى طائرًا بحذر.

وقالت خبيرة الأخطبوط بجامعة ليثبريدج جينيفر ماذر مازحة: “لقد حرم الأخطبوط الفقير من وجبة جيدة”، مضيفة أن الأخطبوط هو حيوان مفترس بشكل عام، مما يعني أنه يسعى غالبًا إلى البحث عن كل ما هو قريب من الطعام.

وقالت في إشارة إلى حادثة أخرى وقعت مؤخرًا في جزيرة فانكوفر حيث التهم أخطبوط طائر نورس “إن قائمة طعامه وفرائسه كبيرة ومتنوعة.. إذا كان هناك شيء ما على سطح الماء..، وكان الأخطبوط قريبًا من سطح الماء، فهذا طعام” بالنسبة له.

بشار إلى أن الأخطبوط العملاق في المحيط الهادئ يمكن أن ينمو بشكل كبير، حيث يصل وزن بعضها إلى أكثر من 50 كيلوغرامًا.



