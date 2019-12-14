هذا أكثر ما بحث عنه السعوديون في جوجل في 2019… هنا التفاصيل

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كشف عملاق محركات البحث على الإنترنت، جوجل، عن قائمة بأبرز المواضيع التي بحث عنها سكان الدول حول العالم خلال العام 2019.
محلياً، تربعت ” بوابة المستقبل ” على رأس قائمة موقع جوجل لأكثر المواضيع التي بحث عنها السعوديون في عام 2019.
واستحوذت “جدارة، كتبي، مباريات الدوري السعودي، كأس الخليج، ياسر القحطاني ” على أكبر حصة من عمليات البحث في السعودية، بالإضافة إلى اكتتاب أرامكو، ومسلسل غصون في الوحل، المنتخب السعودي، يوم الطفل.
وجاءت قائمة البحث في المملكة بالترتيب كل من: بوابة المستقبل وجدارة وكتبي ومباريات الدوري السعودي، والقحطاني، واكتتاب أرامكو، وغصون في الوحل، والمنتخب السعودي، ويوم الطفل.
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