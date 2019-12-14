، "ألبس البندانة وروح يا وحش".. فنانون يتفاعلون مع تغريدة تركي آل الشيخ على "تويتر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع قرب انطلاق مهرجان الموسيقى ميدل بيست

تفاعل عدد من الفنانين السعوديين والعرب مع وسم "ألبس البندانة وروح يا وحش"، والذي شارك فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

ومن المنتظر أن تشهد الرياض مهرجان الموسيقى "ميدل بيست" على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالمياً و28 عرضاً، بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص. ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.

وكتب حساب الهيئة العامة للترفيه معلناً عن الحدث الكبير: "تخيل أكثر من 100 DJ وفنان من كل دول العالم في 5 مسارح ضخمة بأكبر حدث موسيقي في الشرق الأوسط حفل ميدل بيست الموسيقي بمشاركة أشهر نجوم الأغنية الخليجية".

وشارك تركي آل الشيخ في الوسم الذي تفاعل وصعد للترند، قائلاً: " ضيعت مراهقتي اسمع كسرات.. بروح مدل بيست... أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانة وروح انبسط وولعها".

وتفاعل عدد من الفنانين السعوديين والعرب مع تغريدة "آل الشيخ"، فشارك راشد الماجد مقطع فيديو مع محبيه يعلن مشاركته في المهرجان، وعلق عليه قائلاً: " انتظروني في أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط ميدل بيست الرياض وبلبس البندانة".

فيما كتب ماجد المهندس مشجعاً، ومعلناً مشاركته: "معاك يا أبو ناصر".

وعلق الفنان المصري محمد حماقي على تغريدة رئيس هيئة الترفيه، فقال: "مافيش حاجة ضاعت يا أبو ناصر يلا بينا نتبسط ونبسط الناس. أنا جهزت البندانة".

بينما لم تخل التغريدات من خفة دم الفنان الكوميدي محمد هنيدي، فشارك صورة طريفة من أحد أفلامه، وكتب: "أنا لبست البندانة.. بس خايف".

وعلق الفنان الكوميدي أكرم حسني بقوله: "مش أنت لوحدك يابو ناصر.. إن شاء الله نتقابل هناك يوم ٢١ ديسمبر والحفلة تكسر الدنيا زي باقي الفاعليات استكمالاً للطفرة الفنية غير المسبوقة في المملكة".رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ