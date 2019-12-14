، "الأرصاد" تنبِّه مكة والشرقية والشمالية وجازان: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة في الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية وجازان.
وفي التفاصيل، قالت الهيئة إن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.
ونبَّهت "الأرصاد" المنطقةالشرقية بأنها تشهد حالة من الضباب أيضًا، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام وبقيق، وتبدأ الساعة الـ00.10 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ00.10 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.
ونبّهت الهيئة منطقة جازان بأنها ستشهد حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والطوال وفيفا، وتبدأ الساعة الـ00.15 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.
حالة الطقس هيئة الأرصاد وحماية البيئة
"الأرصاد" تنبِّه مكة والشرقية والشمالية وجازان: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-14
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة في الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية وجازان.
وفي التفاصيل، قالت الهيئة إن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.
ونبَّهت "الأرصاد" المنطقةالشرقية بأنها تشهد حالة من الضباب أيضًا، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام وبقيق، وتبدأ الساعة الـ00.10 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ00.10 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.
ونبّهت الهيئة منطقة جازان بأنها ستشهد حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والطوال وفيفا، وتبدأ الساعة الـ00.15 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
01:09 AM
تشمل الحالة عددًا من المحافظات.. وتستمر حتى التاسعة من صباح السبت
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة في الساعات القادمة بمناطق مكة المكرمة والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية وجازان.
وفي التفاصيل، قالت الهيئة إن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف والعرضيات وميسان، وتبدأ الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.
ونبَّهت "الأرصاد" المنطقةالشرقية بأنها تشهد حالة من الضباب أيضًا، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام وبقيق، وتبدأ الساعة الـ00.10 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ00.10 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.
ونبّهت الهيئة منطقة جازان بأنها ستشهد حالة مماثلة من الضباب المصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والطوال وفيفا، وتبدأ الساعة الـ00.15 بعد منتصف ليل الجمعة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.
، "الأرصاد" تنبِّه مكة والشرقية والشمالية وجازان: ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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