، وكيل محافظة صامطة يؤدي صلاة الميت على الشهيد "المحنشي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان

أدّى وكيل محافظة صامطة موسى بن يحيى عواف ورئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي، أمس بجامع القفل بمحافظة صامطة، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول يحيى علي محنشي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وقدم وكيل محافظة صامطة التعازي لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وكان قد أدى الصلاة مع وكيل محافظ صامطة عدد من ضباط القوات المسلحة، ومديرو الإدارات الحكومية، ومشايخ وأهالي المحافظة.

شهيد الواجب الحد الجنوبي