، الولايات المتحدة تحذر إيران من القيام بهجمات ضد رعاياها وحلفائها ،

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حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني من القيام بأي هجمات من جانبه، أو من قِبل وكلائه بأي هوية، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائهم أو بمصالحهم، بأنه سيرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة، مشددة على ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.
ونددت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم بالهجمات التي قام بها وكلاء إيران مؤخراً ضد قواعد يوجد بها قوات أمنية عراقية مع أفراد من التحالف الأمريكي والدولي، مفيدةً بأن وكلاء إيران شنّوا هجوماً صاروخياً في 9 ديسمبر، على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان حالتهما خطيرة.
وأضاف البيان أنه تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر، معرباً عن تمنيات الولايات المتحدة للمصابين بالشفاء العاجل.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل يداً بيد مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي قامت بدور محوري في استعادة سيادة العراق من تنظيم داعش الإرهابي.وزارة الخارجية الأمريكية إيران
الولايات المتحدة تحذر إيران من القيام بهجمات ضد رعاياها وحلفائهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-14
حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني من القيام بأي هجمات من جانبه، أو من قِبل وكلائه بأي هوية، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائهم أو بمصالحهم، بأنه سيرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة، مشددة على ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.
ونددت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم بالهجمات التي قام بها وكلاء إيران مؤخراً ضد قواعد يوجد بها قوات أمنية عراقية مع أفراد من التحالف الأمريكي والدولي، مفيدةً بأن وكلاء إيران شنّوا هجوماً صاروخياً في 9 ديسمبر، على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان حالتهما خطيرة.
وأضاف البيان أنه تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر، معرباً عن تمنيات الولايات المتحدة للمصابين بالشفاء العاجل.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل يداً بيد مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي قامت بدور محوري في استعادة سيادة العراق من تنظيم داعش الإرهابي.
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
01:26 AM
شددت على نظام طهران بعدم تقديم المساعدات لأطراف ثالثة في العراق
حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني من القيام بأي هجمات من جانبه، أو من قِبل وكلائه بأي هوية، تلحق الأذى بالأمريكيين أو حلفائهم أو بمصالحهم، بأنه سيرد عليها من خلال استجابة أمريكية حاسمة، مشددة على ضرورة أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وأن تتوقف فوراً عن تقديم المساعدات والدعم الفتاكين لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.
ونددت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم بالهجمات التي قام بها وكلاء إيران مؤخراً ضد قواعد يوجد بها قوات أمنية عراقية مع أفراد من التحالف الأمريكي والدولي، مفيدةً بأن وكلاء إيران شنّوا هجوماً صاروخياً في 9 ديسمبر، على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين، اثنان حالتهما خطيرة.
وأضاف البيان أنه تلا ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر، معرباً عن تمنيات الولايات المتحدة للمصابين بالشفاء العاجل.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل يداً بيد مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي قامت بدور محوري في استعادة سيادة العراق من تنظيم داعش الإرهابي.
، الولايات المتحدة تحذر إيران من القيام بهجمات ضد رعاياها وحلفائها ،
المصدر : الخليج 365
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