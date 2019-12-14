مدني حائل ينتشل شابًا متوفى داخل تجاويف الصخور

أعلن الدفاع المدني، مساء اليوم الجمعة، عن انتشال جثة شاب من بين التجاويف الصخرية في حائل.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر: انتشل مدني حائل شابًا متوفى في مستنقع مائي داخل تجاويف صخرية وسط الجبال غرب حائل.
ولم يكشف الدفاع أي تفاصل إضافية عن هوية المتوفى، غير أنه نشر صورتين توثقان عملية بحث فرق الإنقاذ عن الجثة.
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