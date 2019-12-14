فريق سعودي أمريكي ينجح في تطوير إنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس

نجح فريق علمي مشترك بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة «كاربونكس» الأمريكية، المتخصصة في الإلكترونيات، نجح في تطوير نوع جديد من الوحدات الإلكترونية المصنعة من أنابيب الكربون النانوية التي تحقق سرعات عالية تفوق 100 جيجا هرتز في تطبيقات التردد اللاسلكي.

وتتميز التقنية المطورة، بالأداء العالي والكفاءة، مقارنة بالتقنيات الموجودة حاليًا؛ مما يمكنها لإحداث ثورة في تقنية رقائق التردد اللاسلكي في الاتصالات، وإنترنت الأشياء، والجيل القادم من الأجهزة المتنقلة وتقنيات اتصالات الجيل الخامس (5G).

ومن المتوقع أن يحدث المشروع البحثي الذي نشرته مجلة «نيتشر» العالمية تغيرًا في صناعة الوحدات الإلكترونية المستخدمة في الاتصالات اللاسلكية، خاصة أن هذه التقنية من الممكن انتاجها بكميات صناعية.

وتعد شركة «كاربونيكس»، التي تأسست في العام 2012 م، وتتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، إحدى مخرجات مركز التميز المشترك بين المدينة وجامعات (كاليفورنيا - لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا)، والذي يهدف إلى نقل وتوطين التقنيات المتقدمة والاستراتيجية للمملكة.