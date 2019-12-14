ارتدى مُدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، البزة الكشفية خمسة أيام متواصلة.
جاء ذلك خلال إشراف مُدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر على برنامج التأهيل الكشفي الذي أقامته كشافة وزارة التعليم بالمحافظة؛ حيث شارك مدربًا في الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية التي جاءت ضمن البرنامج .
وأبدى مُدير التعليم فخره واعتزازه بذلك الزي الذي ليس غريبًا عليه كونه قائدًا كشفيًّا بسلم التأهيل الكشفي، بينما أنقطع عنه فترة لظروف الدراسة والعمل، ولكنه ظل يتابع مجريات الأنشطة والفعاليات الكشفية على الساحة المحلية والعالمية، ومنها المؤتمرات والجامبوريات الكشفية العالمية .
وألقى مُدير التعليم خلال البرنامج جلسة تدريبية عن السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب في صناعة القرار، أشار خلالها إلى أن الحركة الكشفية حركة شبابية يدعمها قادة، متناولًا أهمية مشاركة الشباب في صنع القرار.
وأشار العُمري إلى أن إمكانات مساهمة الشباب في المجتمع هي ستكون هائلة عندما يتم تدعيمها بشكل مناسب، وإتاحة الفرصة لهم، وتوفير الدعم من جانب مجتمعاتهم؛ حيث يمكنهم العمل معًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق حياة أفضل لمجتمعاتهم .
واختم العُمري: إننا ندعم كلًا من الشباب والقيادات للوصول لأقصى قدرات لديهم ودمجهم في الحوار الإيجابي؛ للمساهمة في آليات العمل والممارسات الديمقراطية في الجمعيات الكشفية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مُدير تعليم وادي الدواسر يرتدي البزة الكشفية ويُدرب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.