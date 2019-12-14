اقتصادي / الإعلان عن اكتشاف بئر جديدة للنفط والغاز في غانا



أكرا 16 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت المجموعة الغانية "سبرينغ فيلد للاستكشاف والإنتاج" عن اكتشاف بئر للنفط والغاز يصل حجمها "1.5 مليار برميل من النفط، و0.7 مليار متر مكعب من الغاز.

وأوضحت المجموعة في بيان صادر عنها، أن قدرة البئر المكتشفة بعمق المياه الإقليمية الغانية، قد تصل إلى 3 مليارات برميل، واصفة الاكتشاف بالجيد بالنسبة لها ولغانا ولإفريقيا.

وقال المدير العام للشركة كيفن أوكيير: "إن الاكتشاف يخدم رؤية الشركة في أن تصبح لاعبًا إفريقيًا رائدًا في المجال مع التركيز على البعد العالمي".

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